Компания сообщила, что намерена уволить 266 работников в Друскининкай и 90 в Бирштонасе. По данным "Содры", в Друскининкай в санатории работают 616, в Birštono šaltini, который управляет санаторием Eglės – 177 человек.

"Мы вынуждены сделать этот тяжелый шаг, чтобы сохранить оставшиеся рабочие места. Мы надеялись на улучшение ситуации, kaно этого не последовало", – сказал глава Eglė Артурас Салда.

По его словам, работники компании в последнее время находились в простое, надеялись, что пандемия закончится, однако с началом второй волны количество брони сократилось на 90%.

Компания увольняет в основном тех работников, которые работали в сфере обслуживания, чья нагрузка зависит от потока клиентов.

Процесс увольнения пройдет поэтапно, последняя часть работников будет уволена в марте. Если ситуация изменится, процесс увольнений будет остановлен или сократят количество увольняемых.

Представитель компании Айсте Повилаускайте 16 ноября сказала, что о массовом увольнении уже информирована Служба занятости.