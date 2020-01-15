Самый дорогой проект за всю историю Вильнюса: вестник перемен или прыщ на лице города

По данным Центра регистра, участок, оцененный в 12,1 млн. евро на ул. Гележинё Вилко, 2, принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании Vingio turtas группы Akropolis Real Estate B.V.

Сейчас там расположена мастерская автоцентра, велодорожка и несколько заборов. Ранее на территории находился завод Velgа (он работал с 1953 по 2000 гг).

На сайте Вильнюсского муниципалитета сказано, что большая часть участка не эксплуатировалась, там росла трава, почва не была загрязнена.

В западной части участка компания M.M.M. projektai намерена построить многоквартирные жилые дома с подземной стоянкой для машин.

Пока известна дата завершения строительства только одного дома River Space - второе полугодие 2022 года. Три других дома - Park Space, City Space и Art Space еще планируют.

В пресс-релизе сказано, что дома будут 7-этажные. Всего 341 квартира (61 - в первом доме, 42 - во втором, 75 - в третьем и 143 - в четвертом). 242 парковочных места. Рядом с домами будет рекреационная зона: пешеходные и велодорожки вдоль реки.

Около многоквартирных домов должен появиться 8-этажный бизнес-центр

В здании будет два подземных этажа для парковки, велосипедов, раздевалок и душей.

В документах есть и запланированный пешеходный мост от Litexpo в парк Вингис.

Большая часть участка уйдет под строительство нового ТЦ Akropolis. Сообщается, что это будет мультифункциональный комплекс с концертным залом и помещениями для развлечений.

Строительство планируют начать во второй половине 2020 года, а откроется Akropolis Vingis во второй половине 2023 года.

Будет реконструирован и перекресток ул. Гележинё Вилко, Геросёс Вильтес и ул. М.К.Чюрлёниса, появится виадук и пешеходный мост.

Председатель правления Akropolis Group Витаутас Лабяцкас прогнозировал, что это будет одна из крупнейших частных инвестиций в истории развития Вильнюса – компании Akropolis Group и M.M.M. projektai инвестируют больше 350 млн. евро.

После того как появилась визуализация многоквартирных домов, их стали критиковать за то, что их архитектура напоминает советскую, кроме того, их планируют построить почти на набережной реки.

Аналитик Real Data Арнольдас Антанавичюс сказал, что лично он оценивает этот проект позитивно. "Наверное, это дело вкуса – это субъективный вопрос. Красиво или нет. Нравится или нет. Мне нравится. У людей появится возможность приобрести жилье у реки. Думаю, не нужен никакой футуристический дизайн, достаточно того, что есть", – сказал он DELFI.

Он видит плюс в том, что проект оживит южную часть города, до сих пор расширение велось в северном и западном направлении. Антанавичюс видит положительный аспект и в инвестициях в инфраструктуру.

Специалист по маркетингу Линас Шимонис заметил, что количество жителей Вильнюса растет, поэтому проект Akropolis у парка Вингис будет успешным, но должен стать исключительным, чтобы привлечь жителей.

"Vilniaus prekyba умеет такое просчитывать. В этом году в Вильнюсе живет почти на 11 000 жителей больше, чем в 2019 г. Вильнюс - центр притяжения туристов. Поэтому, думаю, проект может быть успешным. Но вопрос в том, что надо, чтобы там что-то было не так, как в существующих сейчас ТЦ. Чтобы его выбрали", - сказал Шимонис.