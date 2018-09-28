"Пагегяй 13" – самый большой парк ветряных электростанций в странах Балтии, в нем 30 электростанций. Общая мощность парка 73,5 МВт. Годовое производство – 191 млн. кВт/ч – примерно столько, сколько в год использует Алитус. Мощность электростанции, на которую поднялись журналисты, 3 МВт, в год она производит 7 млн. кВт/ч – этого хватило бы на 1000 домашних хозяйств.

Парк занимает территорию 2500 га, под каждой электростанцией участок в 0,6 га. Участки были куплены у местных фермеров, которые приняли весть о появлении такого парка, по словам его главы Паулюса Салтонаса, положительно.

"Ведь вокруг люди все еще обрабатывают землю, им электростанции не мешают – вокруг пшеничные и кукурузные поля", – сказал он. В этом месте парк разместили из-за благоприятных условий – здесь дует более сильный нежели в среднем по Литве ветер. Планировка парка началась в 2011, а строительство завершилось в 2016 г.

Здесь постоянно работают 6 человек. Но есть немало поставщиков разных услуг – наблюдение за птицами и летучими мышами, уход за дорогами и площадками, скашивание травы, администрирование компании.

"Эти 6 человек работают каждый день, по выходным дежурят. Найти таких работников нетрудно. Это электрики-механики. Еще важно, чтобы человек не боялся высоты и умел работать в команде", – сказал Салтонас, заметив, что работают люди по двое.

В парк инвестировали около 110 млн. евро.

"Мы подсчитали, что инвестиции окупятся через 12 лет", – сказал Салтонас.