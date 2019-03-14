О чем должна думать нынешняя молодежь и ее родители, думая о рынке труда будущего? Выбирать популярную сегодня профессию? А может просто развивать общие навыки и готовиться приспосабливаться к переменам, которые ждут в будущем? Такая дилемма возникает, когда видишь прогнозы на будущее в связи с тем, каких профессий, возможно, не останется.

Космические архитекторы, работники в сфере защиты интернета, стилисты потребителей – такие профессии будущего называют футурологи. Мир меняется так быстро, что невозможно предугадать, какая профессия будет перспективна через 20-30 лет, но вместо конкретной профессии уже сейчас можно думать о том, в каких сферах возможности будут самыми большими.

Служба занятости сообщает, что сейчас в Литве наибольшим спросом пользуются специалисты в сфере рекламы и маркетинга, работники складов, учителя начальных и основных школ, администраторы и секретари, инженеры-механики, бухгалтеры, работники сферы здравоохранения, младшие социальные работники. Кроме того, в Литве постоянно не хватает программистов и работников сферы ИТ.

Такова ситуация сейчас, но через 20 и более лет рынок труда изменится до неузнаваемости.

Например, по данным американского Бюро статистики в сфере труда, в ближайшие годы резко снизится потребность в работниках в сфере сельского хозяйства, в почтальонах, операторах швейных машин, поваров в ресторанах сетей фастфуда. Исчезнут почти все рабочие места, связанные с развитием технологий, где линии производства могут быть автоматизированы и роботизированы. Конечно, все зависит от структуры экономики конкретной страны.

Партнер компании Indigroup, занимающейся поиском работников, Каролис Блажявичюс сказал, что не стоит гоняться за популярными в мире профессиями, а выбирать то, что лучше всего получается.

"Очень хорошо, если человеку нравится что-то конкретное, это если говорить в общем, а если это интерес в сфере точных наук - то это еще лучше", – сказал он.

По словам Блажявичюса, риск выбрать неподходящую специальность выше, если молодой человек сомневается в своем выборе или выбирает общие виды образования, поскольку в таком случае не приобретаются конкретные технические знания. Таких людей много, значит и конкуренция среди низ выше.

"Конечно, надо учитывать тенденции на рынке труда в Литве и в мире, но важно не ошибиться. Например, в Литву идут 5 крупных заводов, которым не хватает инженеров какой-то сферы, но в течение нескольких лет потребность в них может быть исчерпана. Надо обращать внимание не на то, что сейчас популярно и достигло максимума, а на те профессии, на которые спрос растет", – советует специалист.

По его словам, сейчас растет потребность в специалистах в сфере ИТ, производства, инженерии, роботики. "Мы видим также потребность в специалистах цифрового маркетинга. Этих специалистов не хватает как в Литве, так и во всем мире", – заметил Блажявичюс.

Однако он убежден, что надеяться, что профессия - залог хорошей карьеры, было бы наивно.

"У нас в Вильнюсе и Каунасе есть масса специалистов в сфере ИТ, которые прежде несколько лет работали менеджерами по продажам, а потом переквалифицировались и сейчас работают в сфере ИТ", – заметил он.

Блажявичюс также отметил, что частая смена профессии - тоже нехороший путь: "Когда человек бросается от одного к другому, теряет накопленных навыки. Это очень рискованно. В Литве рынок небольшой, а конкуренция большая. Я бы предложил как можно раньше найти свою сферу, а смена специальностей - это сложный и финансово болезненный процесс".

Он считает, что люди должны больше думать и о планировании карьеры, что в Литве не слишком популярно. По словам специалиста, многие выбирают профессию, поскольку соблазнились финансовой стороной, но иногда это бывает краткосрочная возможность заработка. А иногда человек вообще выбирает работу ближе к дому, но не думает о возможной карьере. Надо думать о том, есть ли в конкретной компании возможность расти в плане карьеры и понадобятся ли в другом месте полученные во время работы навыки и компетентность.

Глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас верит, что, когда речь идет о выборе специальности, надо учитывать личность конкретного человека.

"Проблема в том, что есть желания, а есть возможности. Многие хотят получить хорошо оплачиваемую и престижную работу, но, возможно, не обладают необходимыми качествами. Поэтому надо начинать разговор не с того, что пользуется спросом, а что нет, а с профессиональной ориентировки", – считает собеседник.

Он вспомнил пример, который видел в Австрии, где детей с начальной школы водят на предприятия, чтобы они могли познакомиться с разными профессиями.

"Второе, о чем нельзя забывать, есть такая часть профессий, потребность в которых будет всегда из-за функций государственного сектора. Как бы не развивались технологии, у государства будут оставаться определенные функции, а их должен кто-то выполнять (полиция, сфера здравоохранения и т.д.)", – заметил Арлаускас.

При выборе специальности Арлаускас предлагает обращать внимание на человеческие качества: "Эмпатию никакие технологии не заменят – то, что связано с человечностью. Согласно прогнозам, в 2025 г. не останется аптекарей и семейных врачей, поскольку их работу успешно могут выполнять роботы".

Собеседник убежден, что самым дорогим в будущем будут две вещи – здоровье и красота, а тут использование роботов возможно, но пока все еще ограничено.

"Однако еще очень важна политика государства. Оно выбирает и говорит, что наш прогресс будет в той или иной сфере", – прибавил он.

Например, сейчас в Литве активно поощряют развитие финансовых технологий (fintech), но Арлаускас сомневается в успехе этого сектора.

"В этой сфере сложно делать какие-то прогнозы на тему каких и сколько людей нужно, но если говорить, к примеру, о туризме, то тут потребности было бы легче очертить", – заметил он.

Поэтому Арлаускас предлагает не гнаться за модой, а выбирать те сферы, в которых, например, китайцы со своим масштабом не могут стать конкурентами.

"Что касается самих специалистов, то очень важно, чтобы люди обладали общими навыками. Мы вцепились в узкую специализацию, но человека с общими способностями очень легко научить новому", – убежден собеседник.

Сам Арлаускас сказал, что при выборе работников он ориентируется на три момента: честность, энергичность и творчество: "А всему остальному научить несложно. Поэтому и надо начать со школьной скамьи формировать у детей пакет общих способностей/навыков, тогда все будет хорошо".