Кто они, и как желание получить доход переросло в бизнес, генерирующий миллионы? Правда ли, что для инвестиций достаточно было имевшихся средств, а потом деньги сами "делали" деньги? А может все же надо постоянно и кропотливо работать, разрабатывать стратегии и углублять знания в финансовом секторе?

Бенджамин Грэм

Один из самых успешных экономистов прошлого столетия, Грэм, широко известен как профессиональный инвестор и эксперт в сфере финансов. В числе многих работ он написал две книги об инвестировании – Security Analysis и The Intelligent Investor, которые считаются классикой жанра. Грэм открыл основные дисциплины в сфере инвестирования – анализ ценных бумаг (security analysis) и стоимостное инвестирование (value investing).

По словам Грэма, суть ценности инвестирования проста: каждая инвестиция должна быть дороже, чем за нее заплатил инвестор. Грэм верил в анализ и искал компании с хорошей финансовой историей или небольшими долгами, а чаще всего инвестировал в компании, дающие прибыль больше чем средняя, с постоянным потоком наличных.

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Джон Маркс Темплтон

О Темплтоне говорят, что он скупал акции во время Великой депрессии, продал их во время пузыря доткомов, а между всем этим сделал ряд отличных инвестиций. Темплтон основал один из крупнейших международных инвестиционных фондов, а в 1992 году продал его Franklin Group. В 1999 году журнал Money назвал его крупнейшим в мире игроком на рынке акций, а за его достижения королева Елизавета II посвятила его в рыцари. Кредо Темплтона: "Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма".

Томас Роу Прайс-младший

Томас Роу Прайс-младший считается родоначальником инвестирования в рост (growth investing). В молодости Прайс боролся с Великой депрессией, но опыт сложного периода не оттолкнул его от фондовых бирж. Он делал свое дело "вопреки толпе", представлял рынок как повторяющийся цикл и руководствовался невиданной до тех пор тактикой долгосрочного инвестирования. Согласно его философии, инвесторы со временем должны больше времени уделять отбору акций для инвестирования. Дисциплина, процесс, последовательность и фундаментальное исследование рынка легли в основу его успешной карьеры инвестора.

Джон Нефф

Джон Нефф в 1964 г. возглавил Wellington Management Co. и проработал в компании 30 лет, управлял тремя инвестиционными фондами. Создал концепцию, базирующуюся на низкой стоимости акций относительно чистой прибыли. Косвенно инвестировал в популярные отрасли. Свой стиль Джон Нефф характеризует словами: "Покупка хороших компаний в хороших отраслях за невысокую цену". Нефф 31 год управлял фондом Windsor и получил прибыль в 13.7%. Это позволило увеличить инвестиции 1964 года в 55 раз.

Джесси Лауристон Ливермор

У Ливермора не было высшего образования и опыта торговли акциями, он учился на своих ошибках и победах. Именно успех и разочарования помогли ему найти уникальные методы, которые стали стандартными на рынке. Ливермор заинтересовался акциями в подростковом возрасте, а в 15 лет добился по тем временам большой прибыли – больше 1000 долларов США. Он совершал сделки в конторах, которые являлись брокерскими лишь номинально, а по сути были букмекерскими конторами или игорными домами (англ. bucket shops), принимавшими ставки на повышение или понижение биржевых цен на товары или акции.

Питер Линч

С 1977 по 1990 г. Линч управлял фондом Fidelity Magellan, увеличив его ценность с 20 млн. до 14 млрд. долларов США. Его нередко называют хамелеоном. Линч приспосабливался к стилям инвестирования, которые хорошо работали в конкретный период, однако, когда речь шла об индивидуальных инвестициях, покупал только то, в чем разбирался.

Джордж Сорос

Существует два объяснения финансовых успехов Сороса. Согласно первому, своими удачами Сорос обязан дару финансового предвидения. Второе - в принятии важных решений Сорос использует инсайдерскую информацию, предоставляемую высокопоставленными лицами из политических и финансовых кругов крупнейших стран мира. Кредо Сороса: Не обращай внимания на очевидное, делай ставку на неожиданное. Он делал ставки на краткосрочные изменения на рынке. В 1973 г. он создал фонд Soros Fund Management, который позже стал хорошо известным Quantum Fund. Больше двух десятилетий он агрессивно развивал деятельность своего фонда, прибыльность составила 30%, дважды годовая прибыль была больше 100%.

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Уоррен Баффетт

"Оракул из Омахи". Его считают одним из самых успешных инвесторов в истории. Он следовал принципам Грэма, накопил мультимиллиардное состояние, скупая акции и компании через Berkshire Hathaway. Те, кто инвестировал в эту компанию Баффетта в 1965 году 10 000 долларов США, сегодня получили прибыль в 50 млн. Кредо: Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене. В основе стиля Баффетта лежат дисциплина, ценность и терпение.

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Джон Богл

В 1974 году основал инвестиционный фонд Vanguard Group и стал крупнейшим спонсором фонда. Богл стал родоначальником инвестиционных фондов "без нагрузки" (no-load), в 1976 г. основал первый индексный фонд Vanguard 500. Его философия инвестирования - инвестиции в широкомасштабные недорогие индексные фонды с небольшим оборотом.

Карл Айкан

Айкан - активист и осторожный инвестор. Айкан считается одним из первых, кто начал специализироваться на гринмейле, сам он именует себя инвестором-активистом и защитником интересов акционеров. Начал свою деятельность в 80-ых, высот достиг в 1985 году, поддержав авиакомпанию TWA. На Уолл-Стрит даже появился термин "лифт Айкана". Его часто употребляют, когда Карл Айкан начинает скупать акции какой-нибудь компании – это знак того, что цены на них в ближайшее время начнут расти.

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Уильям Хант "Билл" Гросс

"Король облигаций". Является одним из важнейших управляющих облигационного фонда. Основатель PIMCO. Вместе с командой владеет имуществом на сумму более чем 600 млрд. В 1996 г. стал одним из первых владельцев инвестиционного портфеля, включенного в музей славы Fixed-Income Analyst Society Inc. за вклад в совершенствование облигаций и анализ портфелей.