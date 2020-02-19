Самые дорогие квартиры в Литве: их покупают без ипотеки

Представитель компании Capital брокер Кястутис Бружас сказал, что сейчас одна из самых дорогих квартир, выставленных на продажу, находится в районе Антакальнис, на террасе Ажуолу. Ее стоимость 350 000 евро. По словам Бружаса, это место ценят покупатели жилья в Валакампяй, Турнишкес.

Prabangus būstas Ąžuolų terasose © Organizacijos nuotr.

"Самые большие достоинства этого жилья – большая терраса, роскошное оборудование, эффективная планировка. На оборудование интерьера ушло много времени и денег, использовались натуральные и долговечные материалы, создающие ощущение уюта и роскоши. Такие квартиры выставляют на продажу очень редко, поскольку обычно люди продают свое жилье, чтобы купить что-то более новое, современное. А в этой квартире никто не жил ни одного дня, при этом квартира полностью оборудована", – сказал Бружас.

По его словам, такое жилье часто покупают состоятельные семьи, у которых есть свой бизнес. "Такие люди не жалеют денег ради качества, покоя, солидных соседей. Причина смены жилья - человеческая: жилье стало слишком маленьким после появления детей, переезд в другой город, развод, дети выросли и ушли из дома, поэтому нужно жилье поменьше", – сказал собеседник.

Prabangus būstas Ąžuolų terasose © Organizacijos nuotr.

Брокер Capital Smart Арунас Пранявичюс сказал, что один из самых роскошных проектов в Вильнюсе, которым занимается он – Вингрю 12. В этом доме, по словам эксперта, цены на жилье составляют от 3000 евро за кв. м. Площадь квартир 40-100 кв. м.

"Это небольшой проект, в нем всего 10 квартир, но каждая - исключительная, планировка у всех разная. Почти у всех квартир есть большие балконы, большие квартиры двухэтажные, а с последнего этажа открывается вид на башню Гедиминаса. Впечатляет и интерьер дома, который производит впечатление на всех клиентов. Цены больших квартир с частичной отделкой начинаются от 230 000 евро, а с полной - больше 300 000 евро", – сказал Пранявичюс.

Сейчас, как рассказал специалист, 70% покупателей купили квартиры за свои деньги, они не брали кредиты в банке. Это литовцы с доходами значительно выше средних или граждане Литвы, живущие за границей.

Prabangus būstas Vingrių 12 © Organizacijos nuotr.

"Покупатели ценят место проекта, оно очень удобное: 5 минут до ил. Вокечу, но в то же время в стороне от суеты Старого города. Покупателей волнует и качество постройки, инженерные решения и надежность строителя, поскольку большую часть квартир продают на стадии строительства", – сказал эксперт.

Prabangus būstas Vingrių 12 © Organizacijos nuotr.

Еще более роскошный проект, по словам Пранявичюса, находится на проспекте Гедиминаса. Там продают и небольшие квартиры – от 34, но есть и апартаменты до 180 кв. м. Покупатели в этом проекте - люди из разных стран: литовцы, немцы, россияне, белорусы и др.

"Часть покупателей, приобретающих жилье площадью больше 100 кв. м - семьи из Вильнюса, которые жили дальше от центра, например, в Валакампяй, но решили вернуться в центр. Там поселяются и спортсмены, которые хотят поселиться в центре, инвестировать заработанные во время спортивной карьеры деньги", – сказал Пранявичюс.

Покупают квартиры на проспекте Гедиминаса и граждане Украины, главы компаний зарубежного капитала, обосновывающихся в Литве, предприниматели.

Prabangus būstas Gedimino prospekte © Organizacijos nuotr.

"Для таких покупателей главное - пространство, виды из окна, солидные соседи, инфраструктура - рестораны, театры и разные достопримечательности", – сказал Пранявичюс.

Роскошное жилье покупают за свои деньги, клиенты предоставляют заботу об интерьере дизайнерам.