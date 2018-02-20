Однако интересующиеся такими объявлениями могут разочароваться. Брокер Робертас Райшис сказал, что в Каролинишкес продается не вся квартира, а лишь ее часть – 6,5 кв. м, это меньше комнаты. Также это государственное имущество, которое продадут с аукциона.

"5600 евро - стартовая цена, позже она может увеличиться до 10 000 евро и больше. Потенциальные покупатели регистрируются на портале и предлагают свою цену, стартовую устанавливают независимые эксперты", – сказал Райшис.

Часть квартиры, по словам директора Литовской ассоциации расширения недвижимости Миндаугаса Статулявичюса, обычно продают люди, которые разводятся, делят имущество, и когда один хочет продать свою часть - а другой не хочет этого делать.

"Это бывает, но редко. Обычно стараются продать все целиком, иногда продают часть, чтобы заинтересовать покупателя и другой половиной. Поскольку эффективно владеть имуществом, у которого несколько владельцев, сложно", – сказал Статулявичюс.

Представитель Имущественного банка Гирда Валюлите сказала, что она не может сказать, сколько покупателей интересуется таким жильем, но заметила, что интерес есть. "Это можно видеть по тому, как растет стартовая цена. Это значит, что участвовал не один человек. Те, кто участвует в аукционе, друг друга не видят, не знают, сколько людей участвуют, они видят лишь цену", – сказала она.

Имущество достается государству в тех случаях, когда у него нет наследников или они лишены права на наследование. В таком случае государство продает жилье с аукционов, если не может его использовать каким-то иным образом.

В Науининкай (Вильнюс), на ул. Пумпуру, продают однокомнатную квартиру за 7938 евро. В объявлении сказано, что квартира находится на охраняемой территории, в зоне охраны культурных ценностей, в которую входит недвижимость Старого города. По этой причине реновацию здания регламентирует государство. О состоянии квартиры ничего не говорится, но по фото видно, что квартира запущенная и нуждается в ремонте.

Еще одну квартиру продают в Новой Вильне, на ул. Коелавичаус, за 8316 евро. В объявлении сказано лишь, что квартира отапливается твердым топливом, и есть фотографии внешней части дома. Интересующиеся должны обращаться непосредственно к продавцу.

В Верхних Панеряй продают комнату с общими помещениями за 9000 евро. Указано, что коммунальные расходы небольшие, есть стоянка для машины, сказано, что в общежитии 15 квартир. Сказано так же, что квартира хорошо оборудована, ее можно отапливать электричеством или твердым топливом, установлены пластиковые окна. Квартира не угловая и светлая. Однако она все же нуждается в ремонте.

Статулявичюс сказал, что низкие цены нередко устанавливают на те квартиры, которые физически нуждаются в значительных вложениях. Также это могут быть маленькие квартиры в домах, находящихся в плохом состоянии, которые сложно реновировать.

"Это незакрывающиеся и небезопасные подъезды, недействующие лифты и др., все это снижает цену. Другая причина - продают не только имущество, но и долги. Иногда говорят, что при покупке жилья, надо взвесить, сколько стоит его обслуживание: электроэнергия, газ, вода и т.д. Иногда могут быть большие долги, свет или газ отключены за долги, в таком случае нужно не только заплатить все долги, но и заплатить за подключение", – заметил он.

Покупатели, которые интересуются такими квартирами, часто не только ищут жилье, но и надеются на то, что оно будет хорошей инвестицией, например, если рядом есть важные учреждения.

"Люди относятся так - покупают квартиру в общежитии, чтобы недорого сдавать ее, поскольку рядом есть университет или предприятие. Минимально ремонтируют, перекрашивают стены, ставят новую недорогую мебель. Вот и пусть небольшой, но доход. Но в данном случае важно оценить, какой кредит под это взят – не начнет ли жилье через пять лет разваливаться так, что придется перекрывать крышу, чинить балкон, менять коммуникации, окна и т.д. Захотят ли в этом участвовать соседи. Нужно подумать не будет ли так, что потом это имущество обесценится, и от него невозможно будет избавиться", – сказал Статулявичюс.

Конечно, цены диктуют и районы.

Представитель Ober-Haus Марюс Чулада сказал, что такая цена - неадекватна,поэтому приобретение может и не обрадовать. "Если мы говорим о цивилизованном жилье, то всегда это не меньше 20 000-30 000 евро. За 6000 евро жилье может быть в деревянном дырявом доме с общими удобствами. Есть ли покупатели у таких объектов? Конечно, есть. Это непопулярный сегмент на рынке, но это определенная форма социального жилья. Однако хорошее жилье не может стоить столько, сколько стоит автомобиль, скорее, что-то не в порядке, 6000 евро за жилье - вена ненормальная", – сказал Чулада.

В деревне Дусейкяй (Тельшяйский район) продают однокомнатную квартиру, стартовая цена которой 360 евро. Правда, этим объявлением интересуются немногие – за год всего 1596 человек. Дом, в котором находится квартира, построен в 1956 году, значит квартира нуждается в серьезном ремонте.

В том же доме продают еще несколько квартир за похожую цену, и состояние у них похожее. За год ни одна из квартир не была продана.

За такую же цену продают квартиру в пасвальском районе, в деревне Йонишкелис. Указано, что состояние квартиры плохое – нет водопровода, канализации. По фото видно, что в доме печное отопление. Кроме того, продают лишь половину квартиры.

В Диджясалисе (Игналинский район) за 510 евро продают половину четырехкомнатной квартиры. Состояние квартиры плохое, нужен ремонт, нет даже сантехники.

Правда, все это дешевое жилье продают с аукционов.Это значит, что цена неокончательная.

Однако небольшая цена не всегда значит, что жилье находится в плачевном состоянии. Например в Менчай, Акмянский район, за неплохую двухкомнатную квартиру просят 2500 евро. И это не аукцион. В объявлении сказано, что квартира в хорошем месте, вокруг много зелени. Рядом два водоема: Менчайский карьер и Саблаукская запруда.

Сказано, что квартира подойдет для людей, которые летом хотят убежать от городской суеты, а также для тех, кто не хочет зимой дорого платить за отопление. Этой квартирой живо интересуются, с июля прошлого года было больше 9000 просмотров.

В Алитусе продают однокомнатную квартиру за 2300 евро. Она также не требует больших инвестиций, поскольку недавно делали ремонт, перекрасили деревянные окна и полы, переклеили обои. Коридор также перекрасили. В квартире чисто.

Квартира находится в общежитии, поэтому кухня, туалет и ванная общего пользования, однако соседи спокойные и порядочные, а коммунальная плата небольшая. Рядом есть магазин, парк молодежи, поликлиника, больница, рядом центр, воспитательные учреждения. Это объявление появилось несколько дней назад, но его просмотрели уже 2295 человек.