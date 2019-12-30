"Содра" ежемесячно фиксирует средние зарплаты в компаниях, где работают 3 и больше человек.

В ноябре самая большая средняя зарплата – почти 32 000 евро – была у сети работников компании Robomarkets Baltics. В октябре средние зарплаты в этой компании составили 4854 евро. Вероятно, в ноябре работникам выплатили премии.

На втором месте – литовская компания Linas Agro Group. В ноябре 19 работников этой компании получили в среднем 16 894 евро. В октябре средняя зарплата в этой компании была 8457 евро "на бумаге".

31 работник литовского отделения компании Siemens Osakeyhtio в среднем получил 13 708 евро.

На четвертом месте – представительство технологической компании Samsung Electronics Baltics SIA - Samsung Electronics Lithuania. 18 работников компании в среднем получили по 13 404 евро.

На пятом месте компания KS Holding, 6 работников которой в среднем получили по 13 218 евро.

На шестом – компания информационных технологий Apple Lithuania. Ее 4 работника в среднем получили по 12 496 евро.

Далее идут компании Schage Real Estate и Energogrupė. В обеих средние зарплаты составят по 10 100 евро.

На девятом месте – компания OLA Overseas Liner Baltic. Ее 16 работников в среднем получили по 8725 евро.

На последнем месте компания Inter RAO Lietuva, 25 работников которой в среднем получили по 8721 евро.