"Содра" ежемесячно фиксирует средние зарплаты в компаниях, где работают 3 и больше человек.
В ноябре самая большая средняя зарплата – почти 32 000 евро – была у сети работников компании Robomarkets Baltics. В октябре средние зарплаты в этой компании составили 4854 евро. Вероятно, в ноябре работникам выплатили премии.
На втором месте – литовская компания Linas Agro Group. В ноябре 19 работников этой компании получили в среднем 16 894 евро. В октябре средняя зарплата в этой компании была 8457 евро "на бумаге".
31 работник литовского отделения компании Siemens Osakeyhtio в среднем получил 13 708 евро.
На четвертом месте – представительство технологической компании Samsung Electronics Baltics SIA - Samsung Electronics Lithuania. 18 работников компании в среднем получили по 13 404 евро.
На пятом месте компания KS Holding, 6 работников которой в среднем получили по 13 218 евро.
На шестом – компания информационных технологий Apple Lithuania. Ее 4 работника в среднем получили по 12 496 евро.
Далее идут компании Schage Real Estate и Energogrupė. В обеих средние зарплаты составят по 10 100 евро.
На девятом месте – компания OLA Overseas Liner Baltic. Ее 16 работников в среднем получили по 8725 евро.
На последнем месте компания Inter RAO Lietuva, 25 работников которой в среднем получили по 8721 евро.
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