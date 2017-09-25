С начала этого года "Содра" объявляет средние зарплаты компаний и организаций, в которых работают больше 3 человек.
До середины года в десятке компаний, где платят самые большие зарплаты, были такие, кто платил средние зарплаты в размере 20 000 евро и больше. В августе таких зарплат уже не было.
В августе самая высокая средняя зарплата "на бумаге" была в компании ИТ Google Lithuania - 10 800 евро.
На втором месте появилось "новое лицо" с зарплатой в 8800 евро - компания Schage Real Estate, которая занимается арендой и продажами офисов, жилых и коммерческих помещений. Самый известный проект компании – недавно открытый на проспекте Конституциёс бизнес-центр Quadrum.
В августе на третьем месте оказался филиал фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme в Литве с зарплатой 8800 евро.
Далее идут две компании ИТ – В этих компаниях в августе зарплаты составляли соответственно 8500 и 8300 евро.
В компаниях, которые постоянно попадают в десятку компаний с самыми высокими средними зарплатами Energogrupė и Oracle East Central Europe в прошлом месяце в среднем платили по 7800 и 7700 евро "на бумаге".
В конце списка компании OLA Overseas Liner Baltic (7400 евро), Amic Lietuva (ранее "ЛУКойл") 7200 евро и Talka LT (6900 евро).
По данным Департамента статистики, в этом году средняя зарплата в Литве составляет 838 евро "на бумаге".
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