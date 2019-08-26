"Содра" каждый месяц считает средние зарплаты в компаниях, в которых работают 3 и больше человек.
В июле самые большие зарплаты своим 12 работникам платила компания M.M.M. projektai – 49 100 евро "на бумаге". Для сравнения, в июне зарплаты в этой компании были в 6 раз меньше – 8100 евро.
На втором месте – ЗАО Tarptautinis konsultacijų servisas, которое платило своим 11 работникам 17 700 евро "на бумаге". В июне компания платила своим работникам по 3100 евро.
Компания Google Lithuania в Литве заплатила своим 8 работникам 16 600 евро, а в июне – 6500 евро.
На четвертом месте – компания норвежского капитала Schage Real Estate, которая своим 5 работникам в июле заплатила 13 800 евро.
Пятая в списке - Inter Rao Lietuva, которая платила своим 25 работникам в среднем 12 000 евро.
Далее идет энергетическая компания Energogrupė, 4 работников которой в среднем получили по 10 100 евро.
На седьмом месте – технологическая компания Huawei technologies (Vilnius). 20 работников этой компании в среднем получали по 9700 евро, в июне 17 700 евро.
На восьмом месте – компания эстонского капитала Krimelte Lt, которая платила своим 10 работникам по 9000 евро.
такие же зарплаты были и у работников компаний Lisec TCN и филиала российской Lamoda в Литве Kupishuz.
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