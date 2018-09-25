Фонд социального страхования ("Содра") ежемесячно дает статистику средних зарплат в компаниях, где работают больше 3 человек. В августе в трех из 10 компаний с самыми большими зарплатами платили по 20 000 евро.
Самые большие зарплаты в августе были в компании Ece projektmanagment Vilnius – 25 396 евро. Вероятно, на этом сказалась выплата выходных пособий некоторым работникам – в июле в компании было 15, а в августе – всего 3 работника. Немецкой компании ECE Projektmanagement принадлежал ТЦ Ozas в Вильнюсе, однако в июне его купила компания NEPI Rockcastle из ЮАР.
На втором месте – уходящая из Литвы финская компания Ahlstrom–Munksjo Vilnius. вероятно, что и в этом случае зарплаты были большими за счет выходных пособий. В августе в компании осталось 6 работников, их средняя зарплата составила 23 490,61 евро.
На третьем месте – Microsoft Lietuva. Средняя зарплата ее 13 работников в августе составляла 20 201,93 евро. Такой рост зарплат также могла вызвать выплата выходных пособий, поскольку в июле в компании работали 19 человек.
Далее идет представительство Google в Литве – Google Lithuania. 5 работников в среднем получали 14 451,94 евро.
На пятом месте – Dell Emerging Markets (Emea) Limited. В августе 5 работников в среднем получали 11 158,52 евро.
За ней следовала компания Uber Lithuania со средней зарплатой 11 008,95 евро. По последним данным, в компании работают два человека. В мае сообщалось что компания проводит реорганизацию. В инженерном центре Uber работают 38 человек.
На 7-м месте была Samsung Electronics Baltics SIA с 20 работниками и средней зарплатой 9992,59 евро.
Далее идет компания Energogrupė - 4 ее работника в среднем получали по 7856,37 eurų.
На 9-м месте Small Planet Group - 5 ее работников в августе получали 6904,56 евро.
На 10-м месте ЗАО Inter RAO Lietuva. 25 его работников в среднем получали 6758,05 евро.
В среднем больше 4000 евро платили 59 компаний, еще в 742 компаниях зарплаты были от 2000 до 4000 евро.
Для сравнения приведем зарплаты в 5 компаниях, в которых больше всего работников. Самый крупный работодатель - Maxima LT.
В августе 14 694 работников компании в среднем получали 600,76 евро "на бумаге".
7435 работников "Литовской железной дороги" в среднем получали 1209,90 евро.
Средняя зарплата 7240 работников Каунасской клиники в августе была 1064,64 евро.
Средняя зарплата 6575 работников компании Palink, управляющей сетью Iki, составляла 661,23 евро.
6117 работников Сантаришкской клиники в среднем получали 1215,25 евро.
5268 работников "Литовской почты" в среднем получали 516,34 евро.
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