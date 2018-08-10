Samsung в четверг в Нью-Йорке представил новый флагманский смартфон Galaxy Note 9.
SAMSUNG ELEC-SMARTPHONES/
© Reuters

Диагональ экрана нового телефона — 6,4 дюйма, разрешение — 2960x1440 пикселей, сообщается на сайте Samsung. Смартфон оснащен аккумулятором мощностью 4000 мАч — на 21% больше, чем у Galaxy Note 8, — что позволяет не заряжать его в течение дня.

При фотосъемке на Galaxy Note 9 можно настраивать значение диафрагмы и делать автоматическую коррекцию снимков в зависимости от категории изображения.

К телефону прилагается стилус S Pen, который дает возможность удаленного управления устройством, в том числе, в режиме камеры. Также разработчики отмечают, что новая версия стилуса лучше адаптирована для письма и рисования.

Samsung выпустит Galaxy Note 9 в двух версиях. Одна из них будет со 128 Гб встроенной памяти, 6 Гб оперативной памяти и разъемом под MicroSD до 512 Гб. Во второй будет 512 Гб встроенной памяти, 8 Гб оперативной и аналогичный разъем для MicroSD.

Как сообщает Bloomberg, в США цены на Galaxy Note 9 будут начинаться от $999,99, верхняя планка цены — $1249.99, что на $100 выше максимального ценника iPhone X.

Интерфакс
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