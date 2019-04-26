"Мы точно обжалуем решение суда. Мы видим, что оно принято без углубления в материалы дела, обстоятельства и правовые мотивы. В решении просто переписана позиция самоуправления, кратко отмечается, что изложенные нами аргументы не являются существенными в разрешении спора", – подчеркивает в присланном BNS комментарии совладелец и глава компании Ренатас Начаюс.
Директор администрации самоуправления Повилас Подярскис сказал BNS, что, невзирая на благоприятное для города решение суда, проект застрял по причине примененных судом мер защиты - мэрии не разрешили подписать договор с компанией Axis industries, входящей в концерн Iсor.
"Сейчас есть решение суда первой инстанции, мы не особо ему удивлены, поскольку знаем, что мы правы. Но еще есть Апелляционный суд и суды высшей инстанции, я полагаю, что ничто не изменится, и что мы должны будем пройти весь этот путь", - сказал он.
В четверг Вильнюсский окружной суд отклонил иск Vilniaus nacionalinis stadionas и признал, что столичная мэрия обоснованно исключила компанию из конкурса на строительство спортивного комплекса в микрорайоне Шешкине. Это решение еще может быть обжаловано в Апелляционном суде.
В конце февраля Вильнюсский горсовет одобрил договор о строительстве Национального стадиона с Axis industries на сумму в 79,9 млн евро.
Стадион, соответствующий международным требованиям в Вильнюсе пытаются построить с 1987 года, последний раз строительство в микрорайоне Шешкине возобновлялось в 2008 году, однако было остановлено по причине нехватки финансирования.
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