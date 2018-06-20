Самолеты в Марракеш будут летать в зимний сезон дважды в неделю. Кроме того, в Марракеш будут летать самолеты этой авиакомпании из Варшавы.

Цена на билеты - от 29,99 евро, включая ручную кладь.

Марракеш – один из самых крупных и популярных городов Марроко. Самолеты этой авиакомпании летают в Агадир (Марроко).

"Мы рады представить еще одно уникальное направление. Впервые наши клиенты из Вильнюса или Варшавы смогут посетить Марракеш", – сказала представитель Wizz Air Сорина Ратц.