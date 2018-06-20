Самолеты в Марракеш будут летать в зимний сезон дважды в неделю. Кроме того, в Марракеш будут летать самолеты этой авиакомпании из Варшавы.
Цена на билеты - от 29,99 евро, включая ручную кладь.
Марракеш – один из самых крупных и популярных городов Марроко. Самолеты этой авиакомпании летают в Агадир (Марроко).
"Мы рады представить еще одно уникальное направление. Впервые наши клиенты из Вильнюса или Варшавы смогут посетить Марракеш", – сказала представитель Wizz Air Сорина Ратц.
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