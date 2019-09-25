Самолеты ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair с марта 2020 будут летать из Паланги в столицу Ирландии Дублин.
© Reuters / Scanpix

В сообщении Ryanair говорится, что полеты по маршруту Паланга-Дублин будут выполняться три раза в неделю.

Полное расписание полетов до октября 2020 года Ryanair намерена обнародовать в ближайшее время.

До этой поры прямые рейсы Ryanair в Дублин в Литве выполнялись из Вильнюсского и Каунасского аэропортов.

Статьи по теме:

Самолет Ryanair, вылетевший из Вильнюса, вернулся назад из-за проблем со здоровьем у пассажира (2)

31 августа из Вильнюсского аэропорта в Берлин вылетел...

Ryanair с ноября будет летать из Вильнюса в лондонский Саутенд

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с ноября будет...

Ryanair поднял цену на приоритетную посадку и перевозку багажа

Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при...

Бизнес

Axioma Metering подписала контракт на 10 млн евро с Оманом и построит там завод

Входящая в группу промышленных и энергетических...

В ночь на четверг возможны сбои в поставках услуг Swedbank

В ночь на четверг в связи с запланированным обновлением...

Vilniaus senamiestis Patvirtinta: Vilniuje bus keičiamos rinkliavos zonų ribos

Со следующего года в Вильнюсе подорожает парковка (3)

25 сентября Вильнюсский горсовет одобрил поправки к...

Самолеты Ryanair будут летать из Паланги в Дублин

Самолеты ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair с...

Шяуляйская фабрика Naujoji Rūta больше не будет заниматься производством сладостей (5)

Шяуляйский производитель шоколада и конфет Naujoji Rūta ,...

TOP новостей

Vilniaus senamiestis Patvirtinta: Vilniuje bus keičiamos rinkliavos zonų ribos

Со следующего года в Вильнюсе подорожает парковка (3)

25 сентября Вильнюсский горсовет одобрил поправки к...

Перемены в Литве: со следующего года налоги увеличатся для большего числа жителей (81)

После того как правительство Литвы приняло налоговую...

Глава Соцмина Литвы назвал три самые бедные группы общества (47)

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис...

Самые щедрые работодатели в августе: кто платил работникам по 10 000 евро (2)

Фонд социального страхования (" Содра ") каждый месяц...

Налоговая инспекция: 27 000 жителей могут вернуть немало денег (6)

25 сентября 2019 г. Государственная налоговая инспекция...