Самолеты Ryanair будут летать из Паланги в Дублин

В сообщении Ryanair говорится, что полеты по маршруту Паланга-Дублин будут выполняться три раза в неделю.
Полное расписание полетов до октября 2020 года Ryanair намерена обнародовать в ближайшее время.
До этой поры прямые рейсы Ryanair в Дублин в Литве выполнялись из Вильнюсского и Каунасского аэропортов.
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