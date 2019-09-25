Самолеты Ryanair будут летать из Паланги в Дублин

В сообщении Ryanair говорится, что полеты по маршруту Паланга-Дублин будут выполняться три раза в неделю.

Полное расписание полетов до октября 2020 года Ryanair намерена обнародовать в ближайшее время.

До этой поры прямые рейсы Ryanair в Дублин в Литве выполнялись из Вильнюсского и Каунасского аэропортов.