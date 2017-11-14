Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair сообщает, что ее самолеты будут летать из Каунаса в испанский город Жирону. Полеты начнется с марта следующего года и будут выполняться два раза в неделю.
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

В октябре компания сообщила, что начинает выполнять полеты из Вильнюса в немецкие города Нюрнберг и Кёльн.

Конкурент Ryanair, венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с ноября начала полеты из Вильнюса на марокканский курорт Агадир.

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