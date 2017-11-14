В октябре компания сообщила, что начинает выполнять полеты из Вильнюса в немецкие города Нюрнберг и Кёльн.
Конкурент Ryanair, венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с ноября начала полеты из Вильнюса на марокканский курорт Агадир.
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