Самолеты Ryanair будут летать из Каунаса в Жирону

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair сообщает, что ее самолеты будут летать из Каунаса в испанский город Жирону. Полеты начнется с марта следующего года и будут выполняться два раза в неделю.