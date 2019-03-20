Австрийская авиакомпания - лоукостер Laudamotion с октября начинает регулярные рейсы из Вильнюса в Вену и в обратном направлении, сообщает государственная компания Lietuvos oro uostai.
© Reuters / Scanpix

"Новая авиакомпания приходит в Вильнюс, чтобы удовлетворить растущие потребности предпринимателей, пассажиров въездного и выездного туризма в этом направлении, за которыми мы постоянно наблюдаем и реагируем, предлагая новое решение", - сказал глава Отдела авиауслуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.

С 28 октября самолеты Laudamotion будут летать между двумя столицами три раза в неделю.

В парке венской авиакомпании 23 самолета.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Самолеты Laudamotion будут летать из Вильнюса в Вену

Австрийская авиакомпания - лоукостер Laudamotion с октября...

Компания MarkMonitor создаст в бизнес-центре Park Town 150 рабочих мест (1)

В конце лета 2019 года в Вильнюсе откроется новое здание...

„Baltik vairo“ surinkimo linija Žilvinas Dubosas „Baltik vairo“ dažymo linija „Baltik vairo“ sandėlis

Один из лучших в мире производителей велосипедов находится в Литве (232)

Велосипедист, который вдруг стал обгонять всех,...

Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (24)

Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...

Dana Inc. открывает центр услуг в Вильнюсе, трудоустроит 100 человек (4)

Американский производитель деталей для автомобильной...

TOP новостей

Шимоните ответила Сквернялису: Грибаускайте без особой критики подписала и налоговую и пенсионную реформу (23)

"Сложно обуздать собственное эго и решать рабочие...

„Baltik vairo“ surinkimo linija Žilvinas Dubosas „Baltik vairo“ dažymo linija „Baltik vairo“ sandėlis

Один из лучших в мире производителей велосипедов находится в Литве (232)

Велосипедист, который вдруг стал обгонять всех,...

С апреля вступает в силу новый закон, который касается молодых водителей

С 1 апреля 2019 года в Литве увеличивают срок годности...

Новшества в системе подачи деклараций: изменения коснутся родителей

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) 20...

Спикера парламента Литвы неприятно удивила цена на прививку от кори (10)

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис...