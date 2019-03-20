"Новая авиакомпания приходит в Вильнюс, чтобы удовлетворить растущие потребности предпринимателей, пассажиров въездного и выездного туризма в этом направлении, за которыми мы постоянно наблюдаем и реагируем, предлагая новое решение", - сказал глава Отдела авиауслуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.
С 28 октября самолеты Laudamotion будут летать между двумя столицами три раза в неделю.
В парке венской авиакомпании 23 самолета.
Самолеты Laudamotion будут летать из Вильнюса в Вену
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