Самолеты авиакомпании Ryanair с конца октября 2018 года будут летать из Вильнюса в столицу Иордании Амман.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Авиакомпания в воскресенье сообщила, что полеты в Амман будут осуществляться два раза в неделю.

Это будет первый прямой регулярный рейс из Литвы в это государство Ближнего Востока.

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