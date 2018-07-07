В последнее время украинские власти не упускают случая обсудить "Северный поток-2" с политиками из Евросоюза, пытаясь остановить строительство еще одного газопровода, который Россия хочет провести по дну Балтийского моря. Не исключением станет и 20-й саммит ЕС-Украина, который пройдет 9 июля в Брюсселе. Участие в нем примут президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Как Евросоюзу поддержать Украину?

Украина должна оставаться важной страной для транспортировки газа, заявил в интервью DW источник в ЕС. Для обеспечения этого Еврокомиссия ранее пригласила и Украину, и Россию на трехсторонние переговоры. Ожидается, что тему этих переговоров также обсудят на саммите.

В Евросоюзе обещают заверить в оказании дальнейшей поддержки суверенитету и территориальной целостности Украины. Перед саммитом Верховная рада призвала ЕС усилить давление на Россию для освобождения всех украинских политических заключенных. Напомним, в Европарламенте насчитали в РФ и аннексированном Крыму более 70 украинцев, удерживаемых по политическим мотивам. Кроме того, постпред Украины при ЕС Николай Точицкий надеется, чтосписок санкций из-за Крыма будет расширяться.

Чем недоволен Брюссель

И все же центральной темой саммита станут реформы в Украине. Дорожной картой для реализации является соглашение об ассоциации, полностью вступившее в силу в сентябре 2017 года. Документ предусматривает политическую ассоциацию с ЕС, то есть приближение политических и юридических и других правил к нормам Евросоюза. Вторая часть соглашения посвящена зоне свободной торговли.

Хотя в ЕС часто говорят, что Украина за последние четыре года достигла больше, чем за 20 предыдущих лет, сделать предстоит еще многое. И об этом тоже постоянно напоминают в Брюсселе. Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности заметил, что результаты реформ там оцениваются как неоднозначные.

И действительно, в этом году Евросоюз не раз выказывал недовольство, в частности, невыполненным обещанием Киева отменить обязательство для активистов-антикоррупционеров подавать такие же электронные декларации, которые подают политики и чиновники. Кроме того, после двух лет увещеваний со стороны и Запада, и гражданского общества, в июне нынешнего года в Украине приняли закон про антикоррупционный суд. Но и в него внесли вызвавшую недовольство Запада норму о том, что апелляции на нынешние дела будут рассматривать суды общей юрисдикции. И уже перед самым саммитом Верховная Рада не смогла назначить новый состав Центризбиркома, хотя срок полномочий большинства его членов истек в 2014 году.

Источник в ЕС указывает на, возможно, главную слабость в отношении реформ: "Ничего из этого пока не является необратимым".

Год выборов

В этом отношении важную роль могут сыграть выборы. Весной 2019 года украинцы будут избирать президента, а осенью — парламент. Еще с прошлого года это начало вызывать у ЕС озабоченность, что из-за предвыборной кампании процесс реформ замедлится.

С другой стороны, непонятно, кто победит и, соответственно, каким будет курс новых властей. Сейчас в опросах лидирует экс-премьер Юлия Тимошенко. Но и у нее поддержка не превышает 15 процентов всех опрошенных. Петр Порошенко вместе с тремя-четырьмя другими политиками, которых поддерживают между пятью и десятью процентами, может претендовать на второе место. При этом многие избиратели еще не определились. Что уже точно известно, так это то, что политические настроения в значительной мере определяет стремление видеть новые лица.

Реформы идут

В Киеве, однако, отрицают факт замедления реформ, считая, что Украине есть чем гордиться. Так, после предыдущего саммита год назад были запущены реформы образования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, был принят закон о приватизации. В ЕС, кстати, отмечают темпы реализации медицинской реформы. За несколько месяцев декларации с врачом подписали более десяти миллионов украинцев. И уже запустили новую систему финансирования, когда государство перечисляет деньги тому учреждению, где лечится пациент.

Историей успеха в Брюсселе считают и децентрализацию. После СССР Украина оставалась очень централизованным государством. В рамках реформы органы местного самоуправления получают больше полномочий и средств с налогов. Но в полной мере это касается только объединенных территориальных общин. Поскольку одно село или поселок часто самостоятельно не может быть эффективным, они объединяются в такие большие общины. Уже объединились более 30 процентов общин.

Эксперт брюссельского аналитического центра EPC Аманда Пол считает, что страна движется в правильном направлении. "Украина продвигается очень медленно, иногда откатывается назад, но все же двигается вперед", — добавляет она.

Интеграция без членства

Сейчас среди украинцев есть широкая поддержка европейской интеграции. Однако в ЕС нет консенсуса о том, чтобы пообещать стране перспективу членства. В этой ситуации Порошенко положил начало новой стратегии: интегрироваться в ЕС без формального членства. Речь идет о желании войти в общий цифровой рынок, энергетический и таможенный союзы ЕС, Шенгенскую зону. Если это удастся, то "Украина будет секторально интегрирована с ЕС, почти как любая страна Евросоюза", — заявил президент Украины в послании парламенту.

В рамках этого подхода он попросил Еврокомиссию провести анализы осуществимости присоединения к этим союзам. Ожидается, что на саммите в Брюсселе представят первые результаты этих исследований. Такая интеграция легкой не будет, но может поспособствовать необратимости европейских изменений в Украине.