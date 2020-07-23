Магистраль стали ремонтировать в 2008 году.

По словам представителя Литовской дирекции автомобильных дорог Эвалдаса Тамарюнаса, в 2018–2020 гг. для реконструкции подписывали два соглашения, проводили два конкурса. Работы осуществила компания YIT Lietuva.

В 2019–2020 гг готовили технический проект для реновации участков 16,80–17,64 и 20,84–21,50 км, оборудования двухуровневых перекрестков между дорогой A14 и дорогами Nr. 172 (A14 на участке 16,80–17,64 км) и Nr. 108 (20,84–21,50 км). Работы осуществляет компания Panevėžio keliai.

Тамарюнас сказал, что реновация участка от 10 до 21,5 км стоила 50 млн. евро (это около 4,35 млн. евро за 1 км).

Ранее сообщалось, что дорога A14 на участке 10-21,5 км была укреплена и расширена с 2 до 4 полос, а вместо некачественного бетонного покрытия уложили асфальт.

"В ходе реновации отказались от поворотов налево, оборудовали соединительные дороги. Для безопасности пешеходов и велосипедистов построили виадук, оборудовали подземный переход, рядом с дорогой появилась велодорожка длиной 4,4 км. Кроме того, оборудовано освещение, защитные ограждения, шумозащитный экран, заборы от диких животных. Пешеходный виадук появился у Раудондвариса (16,49 км), около него с обеих сторон появятся остановки. Подземный переход появился на 18,56 км, у остановок рядом с дер. Геглишкяй и Пашиляй", – сказано в сообщении.

Кроме того, на этом участке появились круговые перекрестки.

Оставшуюся часть дороги A14 планируется привести в порядок до 2030 года.