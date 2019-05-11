Самая низкая инфляция среди стран Балтии - в Литве

По данным национальных статистических служб, годовая инфляция (за 12 месяцев) в Литве в апреле была 2,8%, в Латвии - 3,4%, в Эстонии - 3,2%.
Потребительские товары в Литве за год подорожали на 2,2%, услуги - на 4,6%, в Латвии - на 3,5% и на 3,3% соответственно, в Эстонии - на 2,5% и на 4,6% соответственно.
В апреле в Литве зафиксирована месячная инфляция 0,8%, в Латвии - 0,9%, в Эстонии - 1,3%
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