Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю

Они напомнили о себе после того, как 2 октября Еврокомиссия назначила компании "Литовские железные дороги" за ограничение конкуренции штраф в размере почти 28 млн. евро.

О том, что мимо Лайжувы раньше ходили поезда, напоминает лишь полуразвалившееся старое здание вокзала, в котором в теплое время года живут бездомные. Однако в некоторых домах еще помнят, что здесь происходило в послевоенные годы.

Пожилые жители этой местности с ностальгией вспоминают о тех временах, когда после войны здесь проходили поезда в Ригу. Эта же железнодорожная ветка напоминает и печальную историю ссылок.

© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Пассажирский поезд в Ригу шел из Клайпеды. Шел поезд и в Лиепаю. Было очень удобно, мы в молодости на поезде возили в Ригу продавать яйца. Это было после войны, где-то в 1958 г. Бывало, скуплю здесь, в деревне, везу и продаю. По 500 яиц возила. Помню, три рубля - и ты в Риге. Некоторые даже уток, гусей, свиней, коров возили на рынок в Ригу на поезде, когда магазинов не было. Хорошо покупали. Много литовцев ездило торговать на рынок", – рассказала Сецилия.

Пожилая женщина заметила, что тогда было удобно торговать, поскольку вокзал был всего лишь в километре, поезда были практичные, вагоны для животных цепляли прямо к пассажирскому составу.

Заработок, по слова собеседницы, не был очень большим, но на жизнь хватало. Из Латвии привозили муку, хлеб, женщина с ностальгией вспоминает и мелкую вкусную рыбу (салаку). Однако она понимает, что если столько людей, как прежде этими поездами не пользовалось, то и отпала необходимость в таком маршруте.

"Вдруг разобрали ветку, за два-три дня. Никто никому ничего не сказал. Пассажирских поездов не было, ходили лишь грузовые. Не знаю, зачем надо было убирать рельсы. А сейчас, я слышала, штраф получили", – сказала Сецилия.

Она заметила, что отсутствие поездов на ее жизнь никак не повлияло.

© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Рядом с Ауксоде живет Витаутас, который вернулся в усадьбу своего детства. Он сказал, что долго вспоминал и ощущал нехватку поездов. Он ездил на поезде на работу, поскольку поезда проходили мимо его дома. Сейчас то место, где уцелели рельсы, засыпано гравием.

"Не знаю, зачем надо было убирать рельсы. Очень быстро все произошло. За два года до того как разобрали ветку, перестали ходить пассажирские поезда. Ими пользовалось мало людей. Хотя в Мажейкяй иногда поезд и ходил. Даже после того, как сняли пассажирский, несколько раз в день проходили товарные поезда. А потом раз-два и разобрали ветку", - рассказал Витаутас.

Пока ходили поезда, из Ауксоде он не раз ездил в Клайпеду.

Он сказал, что слышал о штрафе, назначенном "ЛЖД" и повторил, что не понимает, зачем надо было разбирать ветку. Можно было просто не пользоваться ею, ведь люди по рельсам на машинах ездить не станут.

"Если кому-то они и мешали, то точно не людям, которые живут рядом с ними, – сказал Витаутас. – От Мажейкяй до Латвии есть всего 5-7 усадеб да и они почти все пустуют. Даже от Мажейкяй до Лаужувы, где проходили рельсы мимо желтого дома, так и этот дом пустой. В него хозяева приезжают лишь изредка".

Молодые фермеры, которые поселились рядом с местом, где раньше лежали рельсы, не скрывают, что даже не думали о них. Когда они здесь поселились, поезда уже не ходили.

И в Мажейкяй вдоль бывшего железнодорожного полотна появилось немало домов, жителей которых не привлекает идея восстановления движения поездов.

© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Немного истории: в 1869 г. началась прокладка железной дороги Лепая-Ромны мимо Мажейкяй. 4 сентября 1871 г. открылся ж/д вокзал в Мажейкяй. В 1873 г. Мажейкяй соединили с Ригой, поэтому 3 ноября 1873 г. открылся и второй ж/д вокзал, который назывался Минтауёс, или Нитауска. Оба вокзала обменивались вагонами, формировали поезда. В 1876 г. было построено нынешнее здание ж/д вокзала, пишет mke.lt.

Вокзал связан и с историческими событиями. Там во время поездки в Лиепаю останавливался император Николай II. Во время Первой мировой войны в вокзальном ресторане обедал кайзер Германии Вильгельм II.

На Мажейкяйском вокзале состоялась встреча президента Литвы Антанаса Сметоны с добровольцами округа.

В межвоенные годы на вокзальной площади отмечали государственные праздники.

В послевоенные годы с этого вокзала людей увозили в ссылку.

Напомним, что 2 октября на заседании Еврокомиссии (ЕК) было принято решение в связи с назначением санкций в отношении литовской государственной компании "Литовская железная дорога" (ЛЖД).

Еврокомиссары решили, что "ЛЖД" в 2008 г., разобрав железнодорожную ветку Мажейкяй-Ренге, ограничили конкуренцию, поэтому назначили компании штраф в размере 27 873 000 евро.

По правилам ЕС, за нарушение закона о конкуренции может быть назначен штраф в размере до 10% оборота компании за минувший год. Доходы "ЛЖД" за перевозки грузов в 2016 г. составили 350,4 млн. евро – значит, максимальный штраф мог составлять 35 млн. евро.

На прошлой неделе Латвия вручила Литве ноту с требованием восстановить железнодорожную ветку Мажейкяй - Ренге.