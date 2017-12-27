По просьбе портала DELFI компания Ober-Haus собрала данные о том, где жилье самое дорогое.
За исключением крупных городов, самое дорогое имущество фиксируют там, где оно - привлекательная инвестиция или используется для бизнеса, или ожидается рост его стоимости, поскольку из-за ограничений новые объекты в конкретном месте развивать сложно.
Лидер – жемчужина взморья
Первым номером в списке числится не Вильнюс, а жемчужина литовского взморья.
"В курортных городах имущество покупают жители крупных городов, которые уже привыкли к ценам у себя дома, и они их не пугают. Это люди с хорошими зарплатами, которые могут позволить себе купить второе жилье", – сказал представитель Ober-Haus Саулюс Вагонис.
Он в шутку заметил, что единственный "честный" город из десятка городов этого рейтинга - Кретинга.
Несмотря на то, что это сравнительно небольшой город, уровень безработицы там один из самых низких в стране. А курорты, которые попали в список, просто привлекают деньги состоятельных жителей крупных городов.
Строительные компании называют и другие причины, по которым цены на курортах выше, чем в некоторых крупных городах.
"К примеру, во всей Неринге и во всех ее городах построить что-то новое крайне сложно. Жилье строят на старом фундаменте, на месте гаражей. Это значит, что большого предложения никогда не будет", – сказал директор Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс.
Покупают приезжие
Статулявичюс шутит, говоря, что в Литве растут лишь два города – Вильнюс и Неринга: в столицу люди приезжают, а в Неринге регистрируют место жительства, чтобы бесплатно ездить на косу.
По его словам, в Неринге жилье привлекательно тем, что его можно сдавать.
"Если там случилось бы как в Клайпеде, когда 10 лет назад утвердили план развития города и легко можно было получить разрешение на строительство, то цены упали бы. Но этот сценарий маловероятен. Кроме того, имущество там всегда ликвидное, и люди выиграют за счет роста его стоимости", – сказал Статулявичюс.
Он заметил, что, к примеру, в Друскининкай купить жилье очень сложно, поскольку почти нет предложений.
Что касается крупных городов, то Каунас нагоняет Вильнюс, поскольку создаваемые рабочие места побуждают внутреннюю миграцию.
"Несмотря на то, что цены на курортах высокие, оборот небольшой. Кроме того, там специфический рынок, туда идут лишь те, кто знает, как там работать. Исключение составляет только Нида, где предложений мало, где скупают все", – пояснил специфику Вагонис.
Город Стоимость кв. метра 2016-1017 гг
Неринга 2698
Вильнюс 1754
Паланга 1530
Друскининкай 1302
Тракай 1296
Клайпеда 1132
Бирштонас 1055
Каунас 1028
Кретинга 752
Шауляй 744
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