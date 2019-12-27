С 1 января 2020 года в Литве вступают в силу более жесткие правила использования газовых баллонов. Такие баллоны могут использовать только с защитными клапанами, которые защитят баллон от взрыва в случае пожара.
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Эти изменения были введены, чтобы пресечь несчастные случаи во время использования баллонов. Согласно информации Государственной службы регулирования энергетики, ежегодно происходят 2-3 несчастных случая с трагическими последствиями, связанные с нарушением правил установки и эксплуатации газовых баллонов и 10-12 случаев, связанных с поломкой баллонов или их взрывом во время пожаров.

Жителям самим не придется ничего делать. За оборудование клапанов отвечают торговцы газом.

В Литве до сих пор большая часть баллонов - баллоны старого образца, произведенные по стандартам ГОСТ. По данным Минэнерго, в Литве имеется от 200 000 до 400 000 таких баллонов.

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