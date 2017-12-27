Компания Šiaulių energija в январе будет продавать теплоэнергию по 4,37 евроцента (без НДС) за кВт – на 0,2% дешевле, чем в декабре, и на 2,7% дешевле, чем в январе этого года. В Шяуляй отопление будет самым дешевым, по сравнению с другими крупными городами.

Дороже всего отопление будет в Каунасе. Kauno energija будет продавать теплоэнергию по 5,67 евроцентов – соответственно на 9% и 8% дороже. В Паневежисе компания Panevėžio energija будет продавать теплоэнергию по 5,26 евроцентов – соответственно на 0,6% и 1,5% дороже. Компания Klaipėdos energija будет продавать теплоэнергию по 5,25 евроцентов – соответственно на 1,5% и 12,4% дороже.

В Вильнюсе компания Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) в январе будет продавать теплоэнергию по 4,63 евроцента – соответственно на 0,7% и 16,6% дороже. Большой годовой рост цены связан с тем, что в декабре прошлого года в столице цена была снижена больше чем на четверть, после того как Комиссия по ценам установила, что бывший поставщик теплоэнергии Vilniaus energija в 2012-2014 гг. необоснованно получил сверхприбыль в размере 24,3 млн. евро.