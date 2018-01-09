С 1 января в Литве алкоголь продают с 10 до 20 ч., а в воскресенье -

до 15 ч.

Представитель торгового альянса Aibė Гедре Пукене сказала DELFI, что по ее данным, 4 из 783 магазинов сети подкорректировали время работы.

"Однако большинство владельцев магазинов наблюдают за ситуацией и какие-то решения будут принимать позже", – сказала она.

Между тем специализированные магазины Vynoteka и Bottlery уже сократили время работы. Большая их часть работает с 10 до 20 ч. 6 дней в неделю и с 10–15 ч. в воскресенье.

Представитель Lidl Lietuva Валерия Лебедева сказала, что к новому порядку перешли без каких-то проблем.

"Конечно, первая неделя была более сложной, поскольку к новшествам надо привыкнуть. Мы заметили, что в магазинах, которые работают до 22 ч. увеличивается число покупателей около 20 ч., а в воскресенье некоторые забывчивые покупатели пытаются купить алкоголь и после 15 ч.", – рассказала она.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что большая часть покупателей знает о новшествах, однако некоторым приходится напоминать. Некоторые говорят, что новый порядок создает неудобства.

"По мере приближения 20 ч. в рабочие дни и субботу и 15 ч. в воскресенье увеличивается число покупателей у алкогольного отдела, у касс появляются очереди", – сказала она.

Между тем пресс-секретарь сети Iki Берта Чайкаускайте указала, что особого увеличения потока клиентов в первую неделю января не заметили.

"Он остается таким, как в начале каждого января", – сказала она.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис сказал, что пока еще рано делать какие-то выводы.

"Прошло всего несколько дней. Надо подождать хотя бы месяц, и тогда делать выводы", – сказал он.

Представители Lidl, Maxima и Iki сказали, что менять время работы не планируют.