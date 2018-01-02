С января в Литве почти для 0,5 млн. бытовых потребителей, использующих газ для приготовления пищи, он дешевеет почти на 8%. Между тем цена на газ для потребителей, использующих газ для обогрева жилья, не меняется.
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По словам главы компании газоснабжения Lietuvos duju tiekimas Мантаса Микалаюнаса, в 2018 году цены на газ в Литве будут одними из самых низких за последние 10 лет.

Для потребителей, потребляющих до 500 кубометров газа в год, цена на него с января снижается с 64 до 59 центов за куб. Таких жителей в Литве около 468 000.

В июле прошлого года из-за прекращения действия скидки от российского "Газпрома" цены на газ в Литве увеличились на 5-8%.

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