"Это второй международный маршрут из Литвы, открытый в этом году, - сообщает заместитель главы "ЛЖД" Линас Баужис. - Сейчас на автобуде из Вильнюса в Даугавпилс можно доехать за 3 ч., на машине – за 2,5 ч. На поезде поездка займет столько же, сколько на автомобиле, но при этом не придется сидеть за рулем, можно отдохнуть или пообщаться с членами семьи".
С железнодорожного вокзала до центра Даугавпилса можно дойти пешком за 15 мин. Расписание поездов удобно для тех, кто хочет провести в Даугавпилсе день или два выходных дня – можно приехать утром и уехать после обеда.
Поезда Вильнюс-Даугавпилс будут курсировать в выходные дни. Они будут следовать через Пабраде, Швенчёнеляй, Игналину, Дукштас, Висагинас. Они будут останавливаться на тех же станциях, что и поезда Вильнюс-Турмантас, поэтому в Даугавпилс смогут поехать не только жители столицы. В удобных поездах можно ехать с животными, большим багажом. Билеты можно купить на сайте www.traukiniobilietas.lt.
Поездка в Даугавпилс из Вильнюса будет стоить 9 евро, из Игналины – 5,60 евро, из Висагинаса – 4 евро. Из Вильнюса поезда будут выезжать в субботу и воскресенье в 5.42 и 11.45 ч., из Даугавпилса – в 9 и 15.44 ч.
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