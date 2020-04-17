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Торговая сеть Maxima с 18 апреля удлиняет время работы большей части своих магазинов. Магазины будут работать с 8 до 21 ч.
С субботу меняется время работы магазинов Maxima
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Больше месяца магазины сети Maximа работали по другому графику из-за действующего карантина.

"После того как правительство одобрило смягчение карантина и сняло часть ограничений, мы, оценив все обстоятельства, приняли решение удлинить время работы магазинов, чтобы клиенты могли приходить в удобное для них время", – сказала представитель Maximа Иртауте Щербавичене.

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По ее словам, по-прежнему будут соблюдать порядок жесткой проверки работников.

"(...) Магазины готовы справляться с наплывом покупателей, соблюдая все правила. Работа вошла в стабильный ритм, обеспечены поставки средств защиты для работников", – сказала Щербавичене.

Сообщается, что в магазинах сети Maximа ограничены потоки покупателей, клиентов просят ждать своей очереди на улице. В магазины впускают только клиентов в масках, респираторах или с платками или шарфами на лице. В магазине покупателей призывают дезинфицировать руки или надевать одноразовые перчатки.

Напомним, что с 14 апреля время работы изменила сеть магазинов Rimi. Дольше работают 10 магазинов этой сети в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Паланге.

Магазины Lidl с 9 апреля работают с 8 до 22 ч.

ru.DELFI.lt
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