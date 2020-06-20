С сегодняшнего дня увеличилась плата за въезд в Нерингу

Решение на два месяца - с 20 июня по 20 августа - увеличить на 10 евро плату за въезд было принято в конце прошлого года.

Тогда городская оппозиция раскритиковала власти, заявив, что, несмотря на рост доходов от платы за въезд, развития инфраструктуры и ремонта в Неринге недостаточно.

Однако вице-мэр Нерунас Лендрайтис объясняет, что решение об увеличении платы за въезд в летний сезон не связано с желанием собрать больше денег в бюджет.

"Были оценены результаты 2019 года - были невозможные автомобильные потоки, и совет принял решение увеличить плату с 20 до 30 евро, главным аргументом стало регулирования потока", - сказал Н. Лендрайтис BNS.

"Мы живем на охраняемой территории ЮНЕСКО, у нас есть инфраструктура, мы не будем делать дополнительные участки, единственный способ, которым мы располагаем, - это увеличить пошлину", - пояснил вице-мэр.

Не в летний период, то есть до 20 июня и после 20 августа, въезд в Нерингу стоит 5 евро.