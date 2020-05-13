С понедельника в Литве открываются все кафе: представители сектора критикуют установленное время работы

Согласно постановлению правительства, с 18 мая заведения общепита, бары и ночные клубы смогут работать с 8 до 22 ч. Это ограничение не касается заведений, которые готовят блюда на вынос.

С 18 мая открываются казино и игровые салоны, но их время работы также ограничено - с 8 до 22 ч.

А с 30 мая смогут работать и санатории.

Шишкаускене сказала Delfi, что непонятно, почему решили установить время до 22 ч., ассоциация просила до 23 ч.

"Решение об открытии заведений общепита мы оцениваем положительно, поскольку сейчас, пока работа разрешена на улице, сами видите, то дождь, то холод, это больше напоминает поддержание марки и создание настроения, чтобы люди помнили, но в плане оборота – это так, игра. Если человек заказал еду, а пошел дождь, ему некуда деваться, сейчас уже будет лучше.

И без того с учетом всех дистанций поток сократился, значит оборот будет небольшим. Мы посмотрели данные за прошлый год, видим, что на сегодняшний день рестораны не получили около 2,5 млн. евро. В секторе 34 000 работников, значит примерно треть их не вернется", – сказала она.

По данным Шишкаускене, внутри кафе важно соблюдать расстояние не меньше 1 м, можно устанавливать перегородки.

"В таких случаях, видимо, расстояние может быть меньше. Кое-кто уже устанавливает перегородки", – сказала она.

"Конечно, решение открыть кафе и рестораны хорошее. Мы видим, что некоторые наши хорошие рестораны уже сражены и не будут открыты, это касается тех, где проводили рассчитанные на туристов дегустации. MПосмотрим, сколько будет банкротств", – сказала она.

Она прокомментировала и открытие оздоровительных центров, санаториев.

"Я до конца еще не изучила, но из того, что вчера слышала на встрече с представителями Минздрава, то сказали, что бассейны будут закрыты, не будет массажа, услуг салонов красоты, только медицинский массаж. Не знаю, какие сейчас будут изменения, но было бы неплохо, если бы в гостиницах разрешили процедуры СПА-центров, поскольку там все безопасно, даже если массаж не медицинский", – сказала она.

Во вторник министр здравоохранения Аурелиюс Верига на пресс-конференции сказал, что заведения общепита должны регулировать поток клиентов, соблюдение дистанции.

Он указал, что время работы ограничено до 22 ч., чтобы не открылись ночные клубы, у которых есть разрешение на предоставление услуги общепита.

Напомним, что карантин в Литве действует до 31 мая.