"С того дня, когда мы сообщили об открытии электронного магазина, количество посетителей магазина выросло в десятки раз, а покупателей – в три раза. Мы стараемся предоставить качественное обслуживание, интенсивно работаем, чтобы открыть новые места выдачи заказанных товаров", – сказал представитель Rimi Lietuva Вайдас Лукошявичюс.
По его словам, несмотря на все сложности, у магазина Rimi в Северном городке проводились интенсивные работы, чтобы открыть площадку Rimi Drive.
На этой площадке система Rimi Drive распознает покупателя по номеру автомобиля.
"Если по какой-то причине система не считает номер, то клиенту надо ввести в терминале свой PIN-код. Водителю не надо выходить из автомобиля, все продукты в багажник или на заднее сидение поставит работник магазина", – сказал Лукошявичюс.
По его словам, такой способ передачи товара гарантирует безопасность, поскольку не надо контактировать с работником.
Вместе с открытием Rimi Drive увеличивается количество предлагаемых Rimi закупок в электронном магазине.
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