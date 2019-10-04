С понедельника Клайпеда начинает отопительный сезон

В учреждениях системы образования и здравоохранения отопление в Клайпеде включили 2 октября.

В прошлом году отопительный сезон в Клайпеде начался 22 октября.

3 октября отопительный сезон начался в Каунасе и в Алитусе, в Вильнюсе он начался 1 октября, в Шяуляй - 25 сентября, а в Паневежисе - 23 сентября.