С понедельника Клайпеда начинает отопительный сезон

В учреждениях системы образования и здравоохранения отопление в Клайпеде включили 2 октября.
В прошлом году отопительный сезон в Клайпеде начался 22 октября.
3 октября отопительный сезон начался в Каунасе и в Алитусе, в Вильнюсе он начался 1 октября, в Шяуляй - 25 сентября, а в Паневежисе - 23 сентября.
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