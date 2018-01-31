"Оператор хранилища Conexus предлагает повысить тарифы почти на 50-60%, в зависимости от продукта, но, по нашему мнению, это необоснованное предложение и необоснованное повышение, которое снизит привлекательность использования хранилища. (..) Хотя подорожание тарифов коснется всех, для эстонских и литовских компаний еще добавляются тарифы на транспортировку, что снижает их конкурентоспособность", - сказал BNS гендиректор литовской компании Lietuvos duju tiekimas (LDT) Мантас Микалаюнас. Эта компания часть газа хранит в Инчукалнском хранилище.

По его словам, сейчас тариф хранения газа в Инчукалнсе составляет около 1,5 евро за мегаватт-час, его планируется повысить до 2,3 евро за мегаватт-час.

Летом прошлого года сжиженный природный газ, приобретенный у разных поставщиков после регазификации Литва начала хранить в Инчукалнском хранилище - официальный объем хранимого газа не разглашается. В прежние годы в хранилище находился лишь предусмотренный законом резерв газа, необходимый для обеспечения наиболее уязвимых потребителей (более 30 млн. кубометров).

Гендиректор входящей в эстонский холдинг Eesti Energia компании поставок электричества и газа Enefit Янис Бетхер отметил, что при повышении тарифов Инчукалнского хранилища компания будет рассматривать вопрос о пользовании хранилищем.

"Enefit хранила газ в Инчукалнском хранилище последние два сезона хранения, и намерена делать это и в этом году. Все же, если тарифы на хранение будут значительно повышены, то мы, скорее всего, вынуждены будем пересмотреть свои действия, поскольку цены - очень важный аспект в бизнесе торговли газом. По имеющейся у нас информации, некоторые другие участники рынка также озабочены предлагаемым повышением тарифов", - отметил Я. Бетхер в письме, присланном BNS.

Председатель правлений компаний торговли газом Litgas и Lietuvos duju tiekimas (LDT) Доминикас Тучкус сообщил BNS, что с ростом цен Инчукалнское хранилище может стать непривлекательным для поставщиков.

"Никто не может сказать, сколько будет стоить газ летом или предстоящей зимой. Чем выше риск того, что эта разница цен не будет покрываться хранением в хранилище, тем более невыгодно будет хранить газ в Инчукалнсе. Кроме того, без физического хранения имеются иные инструменты, например, финансовое страхование, некоторые крупные потребители все больше пользуются этими финансовыми инструментами", - сказал BNS Д. Тучкус.

В октябре прошлого года Conexus Baltic Grid сообщила, что в хранилище находятся 11,4 млн. мегаватт-часов газа. Зимой он поставляется потребителям в Латвии, Эстонии, Литве и в соседние российские регионы.