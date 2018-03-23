Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с начала ноября будет летать из Вильнюса в столицу Украины.
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Рейcы будут осуществлять три раза в неделю, сообщила Ryanair.

Кроме того, с понедельника Ryanair начнет летать в испанскую Жирону, с 28 марта Ryanair предлагает рейсы из Вильнюса на греческий остров Корфу, а с 29 начнутся рейсы из Каунаса в болгарский Бургас и итальянский курорт на Адриатике Римини.

Сейчас прямые рейсы из Вильнюса в Киев осуществляют венгерская Wizz Air и украинская Ukraine International Airlines.

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