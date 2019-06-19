С осени открывается авиасообщение между Палангой и норвежским Бергеном

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам.
"До этой поры через приморский аэропорт жители нашей страны могли добраться до столицы Норвегии Осло, однако в связи с ростом спроса удалось найти возможность расширить географию маршрутов и в этой скандинавской стране", – сказал для пресс-релиза глава Отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.
Сейчас из Палангского аэропорта можно вылететь в восьми направлениях – в Варшаву, Ригу, Осло, Минск, Москву, Лондон, Копенгаген и Дортмунд.
Из всех трех аэропортов Литвы сейчас пассажиры могут вылететь в 94-и направлениях.
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