С осени открывается авиасообщение между Палангой и норвежским Бергеном

Авиакомпания Norwegian Air Shuttle с октября начнет выполнять полеты из Паланги во второй по величине город Норвегии Берген, сообщила компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы).
Norwegian Air Shuttle Boeingas Oslo (Gardermoen) oro uoste
© Reuters/Scanpix

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам.

"До этой поры через приморский аэропорт жители нашей страны могли добраться до столицы Норвегии Осло, однако в связи с ростом спроса удалось найти возможность расширить географию маршрутов и в этой скандинавской стране", – сказал для пресс-релиза глава Отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.

Сейчас из Палангского аэропорта можно вылететь в восьми направлениях – в Варшаву, Ригу, Осло, Минск, Москву, Лондон, Копенгаген и Дортмунд.

Из всех трех аэропортов Литвы сейчас пассажиры могут вылететь в 94-и направлениях.

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