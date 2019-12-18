"Мы регулярно проводим мониторинг занятости мест на парковках – если в часы пик она превышает 85%, такие места не выполняют свою функцию, люди паркуются хаотично. Примерно 1/5 потока в Старом городе - это водители, ищущие место для парковки. Мы корректируем границы зон там, где видим самую большую занятость, чтобы сохранить равномерность. Этой осенью мы провели новы опрос – почти 70% респондентов одобряют мнение, что плата за парковку помогает соблюдать порядок", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Она прибавила, что такое решение не только регулирует движение, упорядочивает порядок парковки, но и обеспечивает больше места для велосипедистов, пешеходов, снижает уровень шума и загрязнения в городе, а также заставляет людей выбирать альтернативные способы передвижения. Согласно прогнозам, после изменения количество занятых мест на парковках сократится на 12%.

Ждут следующие изменения:

• Синяя зона отныне охватит и бывшую красную зону и часть желтой зоны около Лукишкской площади и на ул. Гинею, где значительно вырос поток автомобилей.

• Красная зона охватит Ужупис, ул. Пилимо, пр. Конституциёс, около бизнес-центров, центров притяжения, и территорию между проспектом Гедиминаса, ул. Й.Ясинскё и А.Ротундо.

• Желтая зона охватит часть Жверинаса между ул. Латвю и Парибё, территория около бывшего магазина Audėjаs, квартал Паупё, часть Науяместиса и Шнипишкес до ул. Жальгирё. С 1 мая до 30 сентября желтой зоной будет пространство около пляжа в Валакампяй, около озер Балсё, Бальжё и Тапяляй.

• Зеленая зона - часть Антакальниса вокруг парка Сапег (это одобрили и жители этой территории).