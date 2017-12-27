Уже совсем скоро, сразу после Нового года, вступят в силу принятые парламентом Литвы запреты, связанные с алкоголем, поэтому в корне поменяется порядок продажи алкоголя.
© DELFI / Andrius Ufartas

DELFI представляет важнейшие изменения, которые принесет новый порядок.

По сути изменится возраст, с которого можно будет покупать, употреблять алкоголь. Его повысили на два года - с 18 до 20 лет.

Однако алкоголь смогут переносить лица с 18 лет, если с этим связана их работа, например, продавцы, официанты.

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Кроме того, кассиров и продавцов обязали проверять документы у лиц, которые выглядят младше 25 лет.

Если такой человек не предъявит документ – продавец может отказать ему в продаже алкоголя.

Если сейчас алкоголь в магазинах можно купить с 8 до 22 ч., то после Нового года время продажи алкоголя значительно сократится.

С понедельника по субботу купить алкоголь можно будет с 10 до 20 ч., по воскресеньям – с 10 до 15 ч.

Запрет не распространяется на международные поезда, самолеты, пассажирские суда, а также мини-бары в гостиницах и магазины дьюти фри.

Ограничение времени продажи алкоголя будет касаться также баров и ресторанов, поэтому на вынос там можно будет купить алкоголь лишь в указанные часы. В случае нарушения штраф грозит не только продавцу,но и клиенту.

Во всей Литве будет запрещена реклама алкоголя, поэтому ее не станет.

Рекламой не считаются логотипы компаний и названия компаний, торгующих алкоголем, когда они нерегулярно и неожиданно появляются во время телепередач и когда их названия или логотипы появляются на заднем плане.

Также рекламой не считается информация об алкогольных напитках в сообщениях для специалистов и компаний, которые их производят или ими торгуют.

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