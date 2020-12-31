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С 1 января 2021 года в Литве подорожает газ и электричество для бытовых потребителей.
С Нового года в Литве дорожает электроэнергия и газ
© DELFI / Andrius Ufartas

Самый популярный тариф "стандартный" увеличится на 2,9%, до 14,1 евроцента за кВт/ч (с НДС), двух временных зон – на 3,9% (до 16,1 евроцентов) за дневное и 1% (до 10 евроцентов) за ночное электричество.

Сейчас больше всего бытовых потребителей – 95,4% – yraпользуются планом "стандартный".

С 1 января дорожает и газ для бытовых потребителей. Пользователи газовых плит будут платить 0,50 евроцентов за 1 кубический метр газа, плюс абонентскую плату в размере – 0,56 евро в месяц. Газ для них подорожает на 6,38%.

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Потребители в первые 6 месяцев 2021 года в среднем заплатят за газ на 0,81 евро больше, чем во втором полугодии 2020 года.

Потребители, которые используют газ для отопления, будут платить за газ прежнюю цену, а потребители, которые расходуют больше 20 000 куб. м газа в год будут платить за газ на 3,70% меньше (месячная плата не меняется).

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