С начала пандемии ru.Delfi читает больше пользователей из Беларуси и других соседних стран

Согласно данным Google Analytics, за месяц с февраля по март, количество файлов cookie на ru.delfi.lt увеличилось на 68%, с 792 000 до 1 329 000 (эти файлы Google Analytics позволяют идентифицировать IP-адреса, уникальных пользователей в разных сеансах).

Количество просмотров страниц сайта за день в течение месяца выросло на 122%, с 5,43 до 12,07 млн.



Средняя длительность сессии увеличилась на 13%, с 3,95 до 4,45 минут в день.

Если сравнивать данные за февраль и март, то количество пользователей из Беларуси выросло на 114%, с 266 000 до 569 000. Больше читателей заходят из России, Латвии, Украины, Польши и более удаленных стран – Германии, Великобритании, Казахстана.

"Мы уже давно закрепились в качестве основного источника информации для русскоязычных жителей Литвы – наши читатели знают, что у нас можно найти все актуальные новости, и не только те, что связаны с коронавирусом. Но в последний месяц мы видим, что нас активно читают пользователи из других стран, особенно из соседней Беларуси, где, видимо, не хватает объективной информации о сложившейся ситуации, поэтому, можно предположить, что люди ищут альтернативные и надежные источники информации", – сказал редактор ru.Delfi Олег Ерофеев.

В марте 2020 г. портал Delfi.lt также сохранил позиции лидера по всем параметрам: его ежедневно читали в среднем 757 000 пользователей, это на 111 000 больше, чем в феврале.

Читатели Delfi провели на портале 34% всего времени, которое уделяют литовским порталам. Существует не только русскоязычная, но и англоязычная версия Delfi - en.delfi.

Самый читаемый в Литве портал DELFI с 2007 г. принадлежит эстонской медиагруппе Ekspress Grupp. Это группа, развивающая СМИ в интернете, а также печатные СМИ в странах Балтии. Ekspress Grupp в Литве также принадлежит рекламная компания Adnet media.