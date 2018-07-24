С литовского рынка отзывают еще один лекарственный препарат

23 июля Государственная служба контроля за лекарствами Литвы сообщила о том, что с рынка немедленно отзывают лекарственные препараты Морфин SANITAS и Атропина сульфат SANITAS, поскольку неизвестное количество ампул было упаковано не в те коробки.
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Государственная служба контроля за лекарствами Литвы информирует, что аптеки и оптовые торговцы должны немедленно прекратить распространение этих препаратов на рынке, речь идет о препаратах: Морфин Sanitas 10 мг/мл раствор для инъекций 1 мл N10, серия 1-110318 и Атропина сульфат Sanitas 1 мг/мл раствор для инъекций 1 мл N 10, серия 1-110318, поскольку неизвестное количество ампул препарата Морфин Sanitas 10 мг/мл раствора для инъекций серии 1-110318 упаковали в коробки из-под препарата Атропина сульфата Sanitas 1 мг/мл серия Nr.1-110318.

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Атропина сульфат относится к группе антихолинергических лекарственных средств, морфин - лекарственное средство, оказывающее анальгезирующее действие.

В среду Государственная служба контроля за лекарствами представит подробную информацию об этом отзыве.

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