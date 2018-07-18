Как BNS сказала гл. специалист-инспектор Отдела продуктов Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Рита Садунайте, ответственное за безопасность пищевых продуктов польское ведомство в понедельник предупредило Литву и другие страны о том, что в овощных смесях имеется заражённая бактерией Listeria monocytogenes замороженная кукуруза - в Литву её поставляли с августа 2016 г. до 20 июня этого года.
"Поставщик замороженных смесей проинформировал литовского представителя Unilever Lietuva distribucija о том, что продукт - небезопасный, в пятницу была прекращена продажа небезопасных замороженных овощных смесей, продукты изымаются с рынка", - сказала Садунайте.
Польские представители сообщили, что среди небезопасных продуктов - овощные смеси d'Aucy Vegetables Country, d'Aucy Vegetables Mix Nica, Pinguin Mexican salad, Felco Mexican mix.
По данным ГПВС, в этом году на литовский рынок поступило 17 366 упаковок этих продуктов, а на складах осталось 3254 упаковки замороженных овощей - они будут уничтожены.
По словам Садунайте, приобретшие продукцию компании предупреждены об опасности, продукты собираются для их уничтожения, в то время как отдельные люди, которые приобрели вышеназванную продукцию и ещё не употребили её, должны вернуть её поставщику или выбросить.
"Если очень жалко выбросить, то продукт следует очень хорошо обработать термически, как указано производителем: если указано, что время варки - 12-15 минут, столько и нужно готовить. При несоблюдении условий можно заболеть: Listerija monocytogenes - очень агрессивная бактерия, которая выдерживает холод, способна размножаться в условиях холодильника, может выдерживать нагрев до 62 градусов в течение получаса. Так что шутить с ней нельзя", - говорит специалист.
По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, за последние несколько месяцев случаев заражения листериозом в Литве не было, ранее регистрировались отдельные случаи, но их, по мнению Садунайте, нельзя считать непосредственно связанными с польскими замороженными овощами.
Небезопасные замороженные овощные смеси поступали также в Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию, Белоруссию, Украину и Соединённые Штаты Америки.
Со своей стороны, Европейская служба по безопасности пищевых продуктов (EFSA) во вторник сообщила о том, что упомянутая продукция может быть связана со вспышками листериоза, зафиксированными в 2015 году в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Великобритании - в этих странах до середины июня этого года зарегистрировано 47 случаев заболеваний, девять тяжелобольных умерли.
Как отмечает EFSA, подозревается, что плохо обработанная кукуруза прибыла в Польшу от поставщика в Венгрии.
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