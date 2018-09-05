Первый поезд выйдет из Киева 28 сентября, а 29 сентября из Вильнюса или Шяуляй пассажиры смогут отправиться на нем в Ригу и назад – в Минск или Киев. Пока этот поезд будет курсировать раз в неделю.
По словам заместителя гендиректора "ЛЖД" Линаса Баужиса, сначала это будет пробный маршрут, после оценки результатов будет принято окончательное решение и возможно изменится время и частота рейсов.
"Поезд, который объединит 4 столицы – сложный и амбициозный проект, поэтому первые полгода маршруты будут пробными, их результаты позволят усовершенствовать услугу в будущем", - сказал Баужис.
Поездка из Киева в Ригу займет 19 ч., из Вильнюса в Ригу – около 4.30 ч., из Шяуляй в Ригу – около 2 ч.
Билеты будут продавать в железнодорожных кассах, а в будущем и по интернету. Поезда из Шяуляй в Ригу будет стоить 16 евро, из Вильнюса – от 23 евро, из Вильнюса в Киев – от 50 евро. Для поездки в Киев нужна белорусская транзитная виза.
Проект осуществляется совместно с Украинской железной дорогой. Ранее сообщалось, что в будущем хотят включить в маршрут и Таллин.
Из Вильнюса пока нельзя напрямую добраться на поезде в Ригу или Таллин.
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