Представители авторемонтных мастерских относятся к этим изменением скептически. По их мнению, такое решение не поможет вытащить из тени 2/3 людей, работающих в этой сфере.

По словам директора Литовской ассоциации автосервисов Айниса Петкуса, такое решение Минфина не решит основные проблемы – вытащить нелегально работающих "из тени" очень сложно.

"Проблема в том, что в нашем сегменте "в тени" находится около 500 млн. евро. Это знает и премьер. Вся методология представлена. (...) 2/3 автослесарей работают "в тени", выбрасывают множество загрязняющих среду материалов и не платят налоги, а все молчат", – сказал Петкус.

По его мнению, в Литве слишком много физических и юридических лиц предоставляют услуги ремонта автомобилей. Это, считает Петкус, искажает рынок.

"Людей, работающих по справке об индивидуальной деятельности или по бизнес-удостоверению, не идентифицируют. Налоговая инспекция не может их найти и контролировать, потому что они указывают любой адрес, необязательно тот, по которому предоставляют услуги.

Налоговая инспекция говорит, что работать было бы легче, если бы в этой сфере ввели лицензии. Но Минэкономики говорит: "Мы этого делать не будем, это будет мешать бизнесу".

Петкус напомнил о проблеме загрязнения окружающей среды нелегальными работниками. По его данным, в стране ежегодно перерабатывают 20 000 тонн подержанной резины, еще столько же пропадает непонятно куда.

"У нас есть данные и о том, сколько масла выливают нелегально. Только в Вильнюсе это серьезная проблема. А что уже говорить о фильтрах и др..." – сказал он.

"Если правительство не примет необходимые решения, то автосервисам останется либо объявить о банкротстве, либо уйти "в тень", – сказал Петкус.

Представитель Клайпедского отделения ГНИ Лаймуте Мачернене сказала, что в Клайпеде зарегистрированы 432 авторемонтные компании.

До сих пор мастера могли работать как по бизнес-удостоверению, так и по справке об индивидуальной деятельности. С 1 остается только второй вариант. В Клайпеде по справке сейчас работают 567 человек, а по бизнес-удостоверению - 112.

ГНИ напоминает, что по справке налоги сразу платить не надо, их платят, когда заполняют декларацию и декларируют доходы.