Сейчас люди, отправляющиеся в командировку, будут получать суточные в размере 15% базовой социальной выплаты (ее размер 38 евро) или 5,7 евро в день. С 1 июля эта сумма увеличивается до 15 евро в день.

Меняется и размер суточных при заграничных командировках. В большинстве случаев эти выплаты увеличились. Например, для тех, кто едет в Ирландию - с 58 до 69, в Австрию – с 47 до 63, Бельгию – с 57 до 62, в Данию – с 57 до 80, Японию – с 76 до 87, в Россию – с 41 до 60 евро за день.

Представитель Государственной налоговой инспекции Раса Вирвилене напомнила, что постановление правительства также меняет размеры норм расходов на жилую площадь, установлено, что размеры суточных, указанные в коллективных и трудовых договорах не могут быть меньше 50% максимально установленных.

Представитель ГНИ Эгле Раманаускене признала, что в сфере выплаты суточных самым рискованным считается транспортный сектор.

В 2016 г. ГНИ проверяла компании этого сектора 900 раз. Было составлено 250 протоколов об административных нарушениях. В результате было уплачено 2,5 млн. евро налогов.

В 2017 г. было проведено столько же проверок, как и в 2016 г., и составлено 130 протоколов о правонарушениях. В результате было уплачено больше 2,9 млн. евро.

В этом году было проведено 250 контрольных действий, составлено больше 40 протоколов. В результате было уплачено 2,2 млн. евро.