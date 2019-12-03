Неназванное предприятие на период с января и до конца сентября следующего года заказало 8,15 тераватт-часа или мощности для регазификации 8 больших судов-газовозов, сообщила компания Klaipedos nafta. Компания не называет, кто заказал эти мощности – по данным BNS, это Achema.

По данным BNS, в октябре-декабре нынешнего года для Achema придут 3 больших груза СПГ.

Klaipedos nafta сообщает, что на 2020 газовый год (с октября до октября следующего года) на сегодняшний день было заказано примерно 11 тераватт-часов или мощности для регазификации 11 больших газовозов.

Как минимум 5 газовозов, по информации BNS, заказало предприятие электро- и газоснабжения Ignitis группы Ignitis grupe, остальные – Achema, а также предприятие Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.

Помимо Achema, Ignitis и Imlitex, ТСПГ в Клайпеде пользуются также эстонские энергетический концерн Eesti Energia и газовая компания Elenger (Eesti Gaas).