С грузами для крупнейшего потребителя газа в Литве и крупнейшего импортера сжиженного природного газа (СПГ) – йонавского производителя удобрений Achema, по данным BNS, в следующем году на терминал СПГ (ТСПГ) в Клайпеде придут 8 больших газовозов.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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Неназванное предприятие на период с января и до конца сентября следующего года заказало 8,15 тераватт-часа или мощности для регазификации 8 больших судов-газовозов, сообщила компания Klaipedos nafta. Компания не называет, кто заказал эти мощности – по данным BNS, это Achema.

По данным BNS, в октябре-декабре нынешнего года для Achema придут 3 больших груза СПГ.

Klaipedos nafta сообщает, что на 2020 газовый год (с октября до октября следующего года) на сегодняшний день было заказано примерно 11 тераватт-часов или мощности для регазификации 11 больших газовозов.

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Как минимум 5 газовозов, по информации BNS, заказало предприятие электро- и газоснабжения Ignitis группы Ignitis grupe, остальные – Achema, а также предприятие Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.

Помимо Achema, Ignitis и Imlitex, ТСПГ в Клайпеде пользуются также эстонские энергетический концерн Eesti Energia и газовая компания Elenger (Eesti Gaas).

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