В системе сообщается, что стартовая цена компании 8000 евро. Правда, отдельно продают 50% Аршаускаса и 50% акций Гужаускаса.
Взнос для участников аукциона составляет 400 евро. Аукцион состоится 12 июня 2019 года. Указано, что имущество арестовано.
DELFI напоминает, что осенью 2018 года Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) начала расследование, подозревая предпринимателей в "теневой" деятельности.
Тогда в помещениях Ramignа и в домах и автомобилях ее владельцев провели обыски.
"По предварительным данным, действующая в Вильнюсе компания, которая публично объявила, что занимается майнингом криптовалюты (биткоинов и эфириума), могла скрывать реальный масштаб своей деятельности и полученные доходы", – сказано в сообщении.
Там также указано, что ведется расследование по подозрению в ведении "черной" бухгалтерии (222 ст. УК) и предоставлении неверных данных о доходах, прибыли и имуществе (220 ст. УК), которым управляет Генпрокуратура.
В УК за такую деятельность полагается штраф, арест или лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Центр реестра предоставляет только данные по Ramignа за 2017 год. В финансовом отчете сказано, что у компании было имущество на сумму 245 725 евро. В 2017 году доходы от продаж составили 205 712 евро, чистая прибыль – 45 584 евро.
По данным "Содры", 10 мая в компании был 1 работник, компания была должна "Содре" 577,18 евро.
Аршаускас и Гужаускас 14 мая на звонки и сообщения портала журналистов DELFI не отвечали.
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