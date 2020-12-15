Таким образом пытаются привлечь компании информационных технологий и других высоких технологий.
За такие поправки к закону об акционерных обществах во вторник проголосовали 107 членов Сейма, "против" были четверо, а 23 воздержались.
"Это делается потому, что будут созданы более благоприятные условия для зарубежных компаний, компаний финансовых технологий, особенно белорусских, переселяющихся сюда, в Литву, и переводящих свои операции сюда, также будут созданы новые, хорошо оплачиваемые рабочие места", – сказал председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.
Литва ведет переговоры с белорусскими компаниями об их переносе в Литву. Агентство поощрения зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje отметило, что дискуссии идут с достаточно крупными игроками рынка.
По данным Министерства экономики и инноваций, Литва сейчас ведет переговоры почти с 60 компаниями из Беларуси, охваченной политическим кризисом, о переносе деятельности в Литву.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция Литвы предупреждает: будут блокировать дороги и устанавливать мобильные радары – штрафы не только за скорость (40)
Во вторник состоялась пресс-конференция, на которой...
Рыночные торговцы собирают свои вещи и не скрывают разочарования: этот год все уничтожил (37)
Со среды на рынках в Литве можно продавать только...
Литва: Паланга выходных ждать не будет, закрывается со среды (2)
Не все муниципалитеты будут жить по представленному...
Литовская полиция с сегодняшнего дня начинает проверки в торговых центрах (9)
Оценив сложившуюся ситуацию , генкомиссар полиции...
Глава МВД Литвы: установлен график ограничения движения по дорогам страны полиция объяснила, кого отправят назад (42)
14 декабря правительство Литвы приняло решение,...