Таким образом пытаются привлечь компании информационных технологий и других высоких технологий.

За такие поправки к закону об акционерных обществах во вторник проголосовали 107 членов Сейма, "против" были четверо, а 23 воздержались.

"Это делается потому, что будут созданы более благоприятные условия для зарубежных компаний, компаний финансовых технологий, особенно белорусских, переселяющихся сюда, в Литву, и переводящих свои операции сюда, также будут созданы новые, хорошо оплачиваемые рабочие места", – сказал председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

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Литва ведет переговоры с белорусскими компаниями об их переносе в Литву. Агентство поощрения зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje отметило, что дискуссии идут с достаточно крупными игроками рынка.

По данным Министерства экономики и инноваций, Литва сейчас ведет переговоры почти с 60 компаниями из Беларуси, охваченной политическим кризисом, о переносе деятельности в Литву.