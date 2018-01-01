Министерство социального обеспечения и труда утверждает, что минимальная заработная плата в Литве получает около 264 тыс. работников.

В новом Трудовом кодексе предусматривается, что ММЗ может выплачиваться только за неквалифицированную работу.

В сентябре Трехсторонний совет согласился с тем, что в будущем увеличение ММЗ будет более деполитизировано и связано с размером средней заработной платы.

Профсоюзы выразили желание установить минимальную зарплату в размере 500 евро к 2020 году.