В прошлом году минимальная зарплата "на бумаге" в Литве была 555 евро, минимальная зарплата в час – 3,39 евро (сейчас – 3,72 евро).
В трехстороннем национальном соглашении сказано, что минимальная зарплата в стране не может быть меньше 45% средней зарплаты и больше 50% средней зарплаты.
Минимальную зарплату в Литве, по закону, могут платить только за неквалифицированный труд.
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