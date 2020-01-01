С Нового года минимальная зарплата в Литве увеличивается до 607 евро "на бумаге".
Eurai
© DELFI / Karolina Pansevič

В прошлом году минимальная зарплата "на бумаге" в Литве была 555 евро, минимальная зарплата в час – 3,39 евро (сейчас – 3,72 евро).

В трехстороннем национальном соглашении сказано, что минимальная зарплата в стране не может быть меньше 45% средней зарплаты и больше 50% средней зарплаты.

Минимальную зарплату в Литве, по закону, могут платить только за неквалифицированный труд.

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